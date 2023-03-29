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Magandalar önce egzoz patlattı, sonra yarıştı

Magandalar önce egzoz patlattı, sonra yarıştı
Magandalar önce egzoz patlattı, sonra yarıştı

Diyarbakır'da bir grup trafik magandası önce egzoz patlattı, ardından yarışarak trafiği tehlikeye soktu.

Trafik magandalarının tehlikeli hareketleri, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi Stadyum önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 ASK 166 plakalı araç önce abartı egzoz patlattı, ardından 34 BYJ 612 plakalı araç ile yarıştı. Trafiğin birbirine girdiği yolda, yarışı gören diğer araçların da katıldığı görülürken, araçlar arasında makas atan otomobiller ölümle burun buruna geldi. Yarış, egzoz patlatma ve ölümle burun buruna gelindiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Murat Başal

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