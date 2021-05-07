Magandaların kurşunu kadını yaraladı

Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine silah ve pompalı tüfek ile ateş açtı. O sırada mermilerinden birisi yoldan geçen kadının koluna isabet etti. Şahıslar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yerde 10 adet kovan tespit etti. Ayrıca kurşunların park halindeki araçlara isabet ettiği görüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Rıdvan Yeşilırmak

