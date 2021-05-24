İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Mağara Gözü' doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

'Mağara Gözü' doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor
'Mağara Gözü' doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Kahramanmaraş’ta mağaranın içerisindeki kayanın içinden suyu kaynayarak çıkan Mağara Gözü (Marözü) doğallığıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

'Mağara Gözü' doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor - Foto Galeri

Afşin ilçesine bağlı Emirilyas Mahallesinde mağaranın içindeki sabit bir kayanın içinden çıkan doğa harikası bir yer olan Mağara Gözü güzelliğiyle ilgi çekiyor. Mağaranın önünde Romalılar ve Bizanslılardan kalma suyolları ve kanallarının yanı sıra kilise kalıntıları da bulunuyor.

Afşin'e yaklaşık 8 kilometre olan Mağara Gözü, Binboğa Dağının bitişiğinde bulunan Dikmen Tepesinin eteklerinden çıkıyor. Afşin Çobanbeyli, Bakraç ve İğdemlik mahallerinden Hurman Çayı'na dökülüyor.

Doğal güzellikleriyle, tarihi yerleriyle gezilecek ve görünmeye değer bir yer olduğunu söyleyen Araştırmacı-Yazar Mehmet Gören, “Mağara Gözünün girişi ve içerisi geniş olup, suyu ise mağaranın içerisindeki yerli kayanın içinden çıkmaktadır. Mağaranın içerisi yazın buz gibi serindir. Bilhassa ilkbaharda seyrine doyum olmaz. Mesire alanı olarak da kullanılmakta olup, çok sayıda vatandaşımız piknik yapmaktadır. Her yıl burayı fotoğraflamaya gelirim. Görülmeye değer güzel bir doğal mekan” dedi.

Fazilet Çomruk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.