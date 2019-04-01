İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin‘in Tarsus ilçesinde ziyaret için gittiği Eshab-ı Kehf Mağarası'nda çukura düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Mağarada kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Nahide Hansu (52) adlı kadın, yakınlarıyla birlikte ziyaret için gittiği Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda dengesini kaybedip, çukura düşerek yaralandı. Düştüğü yerde hareketsiz kalan kadının yardımına, yakınlarının haber vermesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri yetişti.

Boynu zedelenerek yaralanan Hansu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Kıymet Gökçe

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.