Mağaza açılışı izdihama dönüştü

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole Mağazası, merkez Çukurova ilçesine bağlı Fazlı Meto Bulvarı üzerinde 4. şubesini açtı. Saat 09.00'da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 5'inde sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

İHA muhabirine bilgi veren mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “20 yıllık bir işletmeyiz. 20 yıldır bu mağaza tüm Adanalılara hitap ediyor. Yaşımdan utanmasam şu anda ağlamak istiyorum. Bayrama kadar bu fiyatlar geçerli olacak. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor bizlere. Bütün mağazalarımızda bu fiyatlar geçerli olduğu için yoğunluk şu anda 4 mağazamıza bölünmüş durumda. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu. İndirimli kıyafetlerden almak için gelen Gülşah Sağlam ise, “Saat 07.30'da geldim ve sıraya girdim. Evimin yakınında bu mağazanın açılması beni mutlu etti. Ürünler indirimli, beklediğime değecek” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.