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Mağaza açılışında indirimi duyan koştu, izdiham yaşandı

Mağaza açılışında indirimi duyan koştu, izdiham yaşandı
Mağaza açılışında indirimi duyan koştu, izdiham yaşandı

Elazığ’da ev eşyası satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi.

Mağaza açılışında indirimi duyan koştu, izdiham yaşandı - Tıkla İzle

Elazığ'da yeni ev eşyaları satan mağaza, açılışına özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı.

Mağaza sahibi Hüseyin Ayçiçek, “Halkımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Fiyatlar çok uygun. Biz bu fiyatlarla bayram öncesi vatandaşlarımız faydalansın diye böyle bir günde açılış yaptık. Büyük bir izdiham yaşandı” dedi.

İndirimden faydalanan vatandaşlardan Seher Yıldırım, “İndirim çok güzel. Kızım nişanlı, ona çeyiz parçaları aldık. Fiyatlar çok uygun. Çok kalabalık, yoğun bir ilgi var. Aşırı kalabalık var" diye konuştu

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak
 

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