Mağaza açılışında izdiham

Keşan'da yeni ev eşyaları ve giyim ürünleri satan mağaza, açılışına özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları küçük gruplar halinde aldı.
Emre Akarca
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