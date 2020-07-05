Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca çöpe attı

Olay, Alaplı ilçe merkezindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre gündüz vakti mağaza çalışanlarının eşyalarını bıraktığı bölüme giren hırsızlık şüphelisi; mağaza çalışanı H.A. isimli kadının çantasını çaldı. Hırsızlık şüphelisi mağazadan çıktıktan sonra kontrol ettiği çantada para bulamayınca çöpe atıp kaçtı. Mağaza çalışanı bir süre sonra çantasını yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceleyip hırsızlık olduğunu anladı. H.A. polisi arayarak yaşanan hırsızlık olayını anlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vedat Kılıç

