Mağazada hırsızlık kamerada

Edinilen bilgiye göre, iki kadın hırsız, Fatih ve Şişli ilçelerinde bulunan iki mağazaya müşteri kılığına girdi. Ardından kurbanlarını belirleyen hırsızlardan biri, askıda bulunan kıyafeti kullanarak kadın müşterinin çantasındaki cüzdanı çaldı. Hırsız kadınlar ardından ellerindeki kıyafetleri denedikten sonra oradan hızla ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler hırsızlık şüphelilerinin Angelina R. S. (44) ve Margarita N.A. (31) isimli kadınlar olduğunu belirledi. 2 şüpheli Esenler yakalandı. Kadınların 5 ayrı hırsızlık suçunun faili olduklarını tespit edildi. Hırsızlık şüphelileri sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

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