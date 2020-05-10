Mağazalar açılıyor, ucuz ürün için son fırsat

Koronavirüs sebebiyle birçok sektörde işler durma noktasına gelirken, bazı sektörler neredeyse talebe yetişemiyor. Özellikle kulaklık, hoparlör ve video-konferans sistemleri satışlarında âdeta satış patlaması yaşanıyor. Yurt dışından gelen ürünler daha depoya girmeden adrese gönderiliyor. Sennheiser ve EPOS markalı kulaklıklar ve Yealink'in dağıtıcısı olan Bircom'un CEO'su Can İlkhan, bu tür ürünlere bütün dünyada talep artışı olduğunu belirterek "Stoklarımız bittiğin için asıl potansiyeli göremiyoruz. Stoklar hiç dolmuyor, sürekli boşalıyor" dedi.

USB'Lİ KULAKLIKLAR TERCİH EDİLİYOR

Bireysel kullanıcılar ile ofis ve çağrı merkezlerine yönelik kulaklık satışı yaptıklarını ifade eden İlkhan, daha çok USB'li kulakların tercih edildiği söyledi. USB portlarını üreten firmaların da kilitlendiğini anlatan İlkhan "Hâlen kulaklıklara talep çok yüksek. Bluetooth ile bağlanabilen bu kulaklıklar ile üzerindeki mikrofonlar ortam gürültülerini filtreliyor. Otomatik ses ayarı, touch pad ile kontrol, USB kablo ve 30 saate kullanım süresi, 25 metreye kadar kablosuz erişim gibi birçok özelliklere sahip. Seyahat kulaklıkları da var. Ortam gürültüsünü dinliyor ve arka plandaki uğultuları engelliyor. İnsanlar daha önce bu tür kulaklıkların çağrı merkezlerinde kullanıldığını sanırdı. Evden çalışmaya başlayınca tüketiciler de bu ürünlere yöneldi" diye konuştu.

ÇANTANIZDA TAŞIYIN

Çinli Yealink markasının da Türkiye'deki satışlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren İlkhan "Salgınla birlikte video, video-konferans cihazlarına talep arttı. Yealink toplantı kiti 4K çözünürlüklü 3x zoom özelliğine ve USB kameraya sahip. Teams, Skype ve Zoom üzerinden toplantılara katılabilmenizi sağlıyor. 120 derece geniş açılı objektifi sayesinde küçük odalarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir çanta içerisinde rahatlıkla taşınabiliyor. Üç metre alanda eko oluşmasını engelliyor" diye konuştu.

FİYATLAR ARTACAK

Bu süreçte müzik ve sinema sitemleri satışını arttığını dile getiren İlkhan, tüketicileri ellerin çabuk tutmaları konusunda uyardı. Dolar kurundaki artış sebebiyle fiyatların sürekli artış gösterdiğini vurgulayan İlkhan, "Fiyatlar kur ve vergilerin etkisiyle yüzde 35-40 arttı. Geçtiğimiz günlerde hoparlöre yüzde 7 vergi geldi. Bu üründe vergi yükü yüzde 50'ye yaklaştı. Ancak kurdaki son artışlar henüz yansımadı. Biliyorsunuz pazartesi gün mağazalar açılıyor. Uyuyan dev uyanacak. O zaman daha fazla zam gelecek" ifadelerini kullandı.

BAHTSIZ ALMAN, ŞANSLI DANİMARKALI

Bircom CEO'su Can İlkhan, koronavirüs öncesinde Alman Sennheiser'ın Danimarkalı Demant ile kulaklık alanındaki iş birliğini sona erdirme kararı aldığını belirterek “Sennheiser yeni yapılanmada, müzik kulaklıklarına odaklanacağını açıklarken, kurumsal çözümler ve oyuncu kulaklıklar Demant'a devredildi. Demant da ürünlerini EPOS markası altında satışa sunmaya başladı. Koronavirsüle birlikte bir anda ofis kulaklıklarına olan talep patladı. Şimdi talebe yetişemiyor” dedi.

Türkiye Gazetesi