Mağazanın camını taşla kıran hırsız, birisi görünce böyle kaçtı

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Osmangazi İlçesi Ünlü Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlamayı fırsat bilen hırsız ilk önce dükkanın önünden geçerek keşif yaptı. Daha sonra yerde duran parke taşı alarak dükkanın camına attı. O sırada karşı apartmanda oturan bir kişinin durumunu fark etmesi üzerine binlerce liralık camı kıran hırsız kaçarak hızla uzaklaştı.

İşyeri sahibi Samet Şahin dükkanın camını kırık görünce polis ekiplerine ihbara bulundu. İhbar üzerine, Olay Yeri İnceleme ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Parmak izi alınan ve güvenlik kameralarının incelendiği olayda şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Samet Şahin, ''Dükkanın camının kırıldığını gördüm. Güvenlik kameralarına baktık, hırsızın girdiğini fark ettim. Sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulundum. Bu sabah 3 bin lira cam ve cam koruma demiri parası ödedim. Umuyorum en kısa zamanda şüpheli yakalanır'' dedi.

Gökay Başdan- Hakan Gönül