Mağdur edilen kadınlar seslerini Esra Erol'da duyuruyor

Televizyonda yayınlanan Esra Erol'da programına katılan M.T'nin iddiası damga vurdu. Esra Erol'da programına katılan 33 yaşındaki M.T., 16 yıllık eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi. Konya'da yaşayan M. T.'nin iddiasına göre, eşi Ö. T. 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.

Yabancı uyruklu sevgilisinin sınır dışı edilmemesi için yaşlı babasıyla nikah yapan M. T.'den eşi hakkında şok iddialar. Eşi Ö. T.'nin karısının arka sokağında yabancı uyruklu sevgilisi F.T. ile ev tuttuğunu şuan 12 yaşında olan oğlu babasının kadınla olan ilişkisini bildiğini belirten M. T., “Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi” dedi.