Mağdur ev sahibi, izini sürdüğü evine giren hırsızı yakalattı

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yediyüzevler TOKİ konutlarında oturan O.U.'nun evinde hırsızlar girdi. Girdikleri evden adet 1 adet televizyon, 2 adet 13'er gram bilezik ve 3 bin 500 TL nakit parayı çalıp kaçan 16 yaşındaki E.G. ve 18 yaşındaki C.K. isimli iki hırsızlık şüphelisini, ev sahibi kendi çabalarıyla yaptığı araştırma sonucunda tespit etti.

Olaydan yaklaşık 4 saat sonra evine giren iki kişiyi aynı mahallede gören mağdur ev sahibi, E.G. ile C.K.'yı yakalayarak polise haber verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şahıstan biri olan C.K, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanırken, E.G. ise serbest kaldı.

Ancak serbest kalan E.G. yine rahat durmadı. Bu kez de Keşan İnönü İlkokulu'nun camını kırıp içeri giren hırsızlık şüphelisi E.G. o sırada devriye görevini yürüten gece bekçilerine içeride yatarken yakalandı. Tekrar gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şahıs mala zarar vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emre Akarca