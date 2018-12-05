Mahalle esnafı CarrefourSA Fulya Hiper'de bir arada

CarrefourSA, İstanbul'un köklü yerleşim yerlerinden Fulya'da kapılarını açan CarrefourSA AVM'de 12,5 milyon TL yatırımla 4 bin 200 metrekare satış alanı üzerine rengârenk bir hipermarket yatırımına imza attı. Yeni konseptiyle mahalle esnafını bir araya getiren CarrefourSA Fulya Hiper'in açılışına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcular Tolga Zengin, Loris Karius, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu ile CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu katıldı.

Ata Köseoğlu: “12,5 milyon TL'lik yatırım yaptık”

Açılışta yaptığı konuşmasında müşterilerin ihtiyaçlarına göre hizmet anlayışlarını şekillendirdiklerini ifade eden Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, şunları dile getirdi:

“Sabancı Holding olarak CarrefourSA ile gıda perakendeciliğinde yenilikleri takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmet anlayışımızı şekillendiriyoruz. Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla CarrefourSA adına daha etkin ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmak için yeniliklerle dolu market yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul'un üç büyük ilçesinden biri olan Beşiktaş'ın kalbi Fulya'da, ülkemizin güzide spor kulüplerinden Beşiktaş Spor Kulübü'nün sahibi olduğu alışveriş merkezine yaptığımız 12,5 milyon TL yatırımla geniş ürün gamına ve farklı reyon anlayışına sahip bir hipermarket açmaktan mutluluk, hipermarketin yer aldığı alışveriş merkezine ise CarrefourSA isminin verilmesinden büyük bir onur duyuyoruz. CarrefourSA olarak Fulya'da “Mahalle Esnafı” konseptiyle sımsıcak bir atmosfere sahip, hizmet anlayışı ve teknolojik uygulamalarıyla da adeta yeni nesil bir market kurarak müşterilerimize bambaşka bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Böyle bir yatırımda emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz.”

Fikret Orman : “CarrefourSA'yı semtimizde görmek büyük mutluluk”

Fulya'daki hipermarketin açılışında konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bol kazançlı bir yatırım olmasını dileyerek,” CarrefourSA'yı semtimizde görmek büyük mutluluk. Fulya'da CarrefourSA ile başladık ve burayı güzel bir AVM haline getireceğiz. Beşiktaş camiası olarak buraya yatırımlar yaptık. Sabancı Holding, camiamıza güvenerek bu yatırımı yaptığı için çok mutluyum” dedi.

Kutay Kartallıoğlu: “Rengârenk bir hipermarket hizmeti sunuyoruz”

“CarrefourSA olarak 25'inci yılımıza yakışır bir hipermarket yatırımına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu da şunları söyledi:

“Bugüne kadar yenilediğimiz ya da sıfırdan gerçekleştirdiğimiz tüm hipermarket yatırımlarımızdaki hedefimiz, müşterilerimize çeşidi bol ve kaliteli ürünleri uygun fiyat politikasıyla sunarken geniş ve rahat alanlarda bambaşka bir alışveriş deneyimi yaşatmak oldu. Fulya Hiper ile bu hedefi bir üst seviyeye taşıyoruz. Fulya'ya toplam 4 bin 200 metrekare satış alanı ve 2 bin 500 kişilik alışveriş kapasitesiyle rengârenk bir hipermarket hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimizi mahallerinde hissettirecek bir konsept fikriyle yola çıkarak Fulya Hiper yatırımını tasarlamaya başladık. Uzun süren çalışmaların ardından diğer hipermarketlerimize oranla birçok ürün grubunu adeta mahallenin çarşısında alışverişe çıkmışçasına tasarlayıp müşterilerimizle buluşturmaya karar verdik. Fulya Hiper, yalnızca geniş ürün gamı ya da farklı reyon konsepti ile değil teknoloji odaklı yeni nesil market hizmetleriyle de öne çıkıyor.”

Açılış sonrasında Enbe Orkestrası, sevilen şarkıları ile davetlilere müzik ziyafeti gerçekleştirdi.