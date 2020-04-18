Mahalle muhtarı, sokak sokak evlere bedava ekmek dağıttı

İçişleri Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, Özerli mahallesi muhtarı Muhlis Arslan, hayırsever vatandaşların katkıları ile “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile mahallesinde sokak sokak aracıyla evlerinde bulunan vatandaşlara temel ihtiyacı olan bin adet ekmeği ücretsiz dağıttı.

Mahalle muhtarı Muhlis Arslan, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 3 hayırsever vatandaşımızın katkıları ile 3 ayrı fırından temin ettiğimiz bin adet ekmeği mahallemizde ikamet eden sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Aynı zamanda muhtarlık olarak devletimizin desteği ile Korona virüs salgını mücadele kapsamında evlerinde kalarak sokağa çıkmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da başta gıda yardımı olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek el ile destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

Necati İvgin