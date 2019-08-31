Mahalle sakinleri yol kapattı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin girişindeki yolda 16 KC 412 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 BGL 768 plakalı otomobil çarpıştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaza, aynı yolda daha önce defalarca kez trafik kazası yaşanması sebebiyle mahalleliyi çileden çıkardı. Yolu trafiğe kapatan mahalleli dakikalarca yolda önlem alınması için eylem yaptı.

Kaza sebebiyle olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı sakinleştirmekte güçlük çekti. Emniyet yetkililerine dertlerini anlatan mahalleli yola trafik ışığı takılmasını istedi. Yoldan çekilmeyen vatandaşı olay yerine gelen Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ile Trafik Denetleme Şube Müdürü sakinleştirerek ikna etti.

Zafer Peker