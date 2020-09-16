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Mahalle sakinlerini sevindiren çalışmada sona yaklaşılıyor

Mahalle sakinlerini sevindiren çalışmada sona yaklaşılıyor
Mahalle sakinlerini sevindiren çalışmada sona yaklaşılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında daha sağlıklı ve kaliteli bir bağlantı oluşturacak yol çalışmasında sona yaklaşılıyor

Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde yer alan ve Nilüfer ile Meram Kent siteleri arasında bağlantı kuran yolda asfaltlama için son çalışmalar gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Semih Şahin'ın talimatları doğrultusunda, "Açtığımız yeni yollarla halkımıza ulaşıyoruz'' düşüncesiyle gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin özellikle kış mevsiminde yaşadığı sıkıntılar çözüme kavuşmuş olacak.

Gerekli dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlanan yolun, kısa zaman sonra asfaltlama çalışması gerçekleştirilerek, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.

Cem Kaan Toka
 

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