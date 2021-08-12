Mahallede anonsu duyan yangına koştu

Selendi ilçesine bağlı Terziler Mahallesi sınırlarındaki makilik alanda çıkan yangın vatandaş, jandarma, orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Arı Kaya mevkisinde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangın için Terziler Mahallesi Muhtarlığı da anons yaptırarak, vatandaşlardan destek istedi.

Ellerindeki işi gücü bırakarak yangın bölgesine koşturan vatandaşlar, jandarma ekipleriyle birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların çabası yangının kontrol altına alınmasına büyük katkı sağladı. 50 dekarlık alanın küle döndüğü yangına, 3 arazöz, 3 itfaiye ve 2 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Yangın bölgesine gelen Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da yetkililerden bilgi aldı.

“Çapa ve küreğini alan yangın yerine geldi”

Yangın hakkında bilgi veren Terziler Mahalle Muhtarı İsmail Ekim, “Saat 11.45 gibi ihbar geldi. Hemen 112'yi aradım ve yardım istedim. Ben de pazardaydım ve hemen çıkıp bölgeye geldim. Aynı zamanda mahallede anons yaptırdık. Çapa ve küreğini alan yangın yerine geldi. Herkes işini gücünü bırakıp bölgeye ulaştı. Çapa ve kürekle kısmen yangını durdurduk. Daha sonra yangın söndürme ekipleri de geldi” dedi.

Adem Çakır

