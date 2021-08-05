Mahalleli yangını çaresizlikle izledi

Köyceğiz'de orman yangınları 1 haftadır devam ediyor. Yangınlar bugün itibariyle Çayhisar ve Sazak mahallelerinde yoğunlaştı. Yerleşim alanlarına kadar inen orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangının yaşandığı mahallelerden tahliye edilen vatandaşlar, dumanlar içerisinde kalan Köyceğiz'i izlerken üzüntüsünü dile getirdi.





“Hava desteğiyle sönmesini bekliyoruz”

Duman altında köyleri izleyen Köyceğizli bir vatandaş, “Artık yapacak bir şey yok. Muğla bitti. Elimizden geleni yaptık. İnsan gücünün yapacağı bir şey kalmadı. Uçak ve hava desteğiyle sönmesini bekliyoruz. Dua ediyoruz. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz” dedi.





“Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler yanıyor”

Çayırhisar Mahallesi'nin baba yurdu olduğunu ifade eden Aykut Kurt, “Üzülüyoruz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler yanıyor. Çok üzgünüz. 7 günden beri yangın devam ediyor. Burası Çayhisar. Sazak sınırı yanıyor şu anda. Babamın yurdu, nenemin yurdu burası. Onların yurdu olunca üzülüyoruz. İçimiz yanıyor. Olan arkadaşlarımızı tahliye ettik. Sonuçta oturdukları yerler yanıyor” diye konuştu.

Bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



Caner Sönmez – İsmail Coşkun – Mete Sönmez