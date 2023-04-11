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Mahallenin yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu

Mahallenin yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu
Mahallenin yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ve sağanak yağmurlar sonrası mahalle yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu.

Mahallenin yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu - Tıkla İzle

Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nin 7'inci sokağından geçen yol depremlerin ardından sağanak yağmurlar sonrası çöktü. Bölgeye gelen ekipler yolda inceleme yaptıktan sonra şerit ile yolu trafiğe ve insan geçişine kapattı. Olay sonrası mahallelinin tedirginliği sürüyor.
Mahalle sakinlerinden Selahattin Gökdeniz, “Burası bu şekilde 40 gün önce oldu. Az bir çökük olduğunda biz yetkili kurumları aradığımız halde buraya gelip baktılar çözüm üreteceklerini söylediler ama olmadı. Başka zaman geldiklerinde benim evimin tahliyesini istediler ancak benim kalacak yerim yok” dedi.

Halil Ulubey

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