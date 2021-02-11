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Mahalleye yayılan koku sonrası cesedi bulundu

Mahalleye yayılan koku sonrası cesedi bulundu
Mahalleye yayılan koku sonrası cesedi bulundu

Gaziantep'te, ailevi sorunları olduğu iddia edilen ve günlerdir haber alınamayan kişi, şehir dışında bulunan arkadaşının evinde ipe asılı olarak bulundu. Günler sonra yayılan koku sonucu cesedi fark edilen adamın kesin ölüm nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 48 numaralı sokakta bulunan bir rezidansın beşinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, ailevi sorunları olduğu belirtilen ve günlerdir haber alınamayan Aykut P. (31), yaklaşık 5-6 gün önce şehir dışında bulunan arkadaşının evinde kalmaya başladı. Eve giren Aykut P.'den bina görevlisi, komşuları ve yakınları uzun süre haber alamadı. Günlerdir daireye giren çıkanın olmaması ve evden yayılan yoğun koku nedeniyle bina sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırıp içeriye girince psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aykut P.'yi ipe asılı olarak ölü buldu.

Büyük oranda çürümüş olan ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
İntihar ederek yaşamına son verdiği iddia edilen Aykut P.'nin kesin ölüm nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

 

Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir
 

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