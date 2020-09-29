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Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Arnavutköy’de daha önce kavga eden ve birbiriyle husumetli olan iki grup kavga etmeye başladı, mahalle savaş alanına döndü. Dakikalarca süren kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

İddiaya göre Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta yaşanan olayda iki grup geçtiğimiz günlerde bir parkta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar bugün tekrar karşılaştı. Karşılaşmanın etkisiyle birbiri ile sözlü tartışmaya başlayan iki grup arasında daha sonra kavga çıktı. Kavgaya grupların akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi takviyesi yapıldı. Emniyet ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada taraflar göz altına alınarak karakola götürüldü.

Batuhan Toprak
 

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