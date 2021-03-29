Mahindra'da üst düzey atama

Hindistan'ın en büyük araç üreticilerinden biri ve dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Mahindra'da görev değişimi yaşanıyor. Şirketin genel müdür yardımcısı Anish Shah'ın, 2 Nisan 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere genel müdür ve icra kurulu başkanı olarak görevi devralacak.

Mahindra Group Başkanı Anand Mahindra atama kararıyla ilgili, "Yönetim Kurulu adına, Pawan'ın şirketteki 27 yıllık kariyeri boyunca gerçekleştirdiği ve şirketin güçlü büyümesiyle sonuçlanan çalışmaları kutluyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca bu geçiş sürecini olabildiğince sorunsuz ve kusursuz hale getirdiği için kendisine minnettarım."

Ataması hakkında yorum yapan Dr. Anish Shah ise "Gerçek serveti temel değerlerini somutlaştıran ve her gün amacını gerçekleştiren çalışanları olan olağanüstü bir kuruluş olan Mahindra Group'a liderlik etmekten onur duyuyorum. Yeni bir büyüme hikayesi yazmak ve paydaşlarımızın yaşamlarında olumlu değişim sağlayarak yükselmelerini sağlamak için Anand ve tüm çalışma arkadaşlarımla yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.