İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mahir Ünal: 'Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?'

Mahir Ünal: 'Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?'
Mahir Ünal: 'Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, ‘ben başkanım’ diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Ünal, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. ‘YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, ‘ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir."  

İlker Turak


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.