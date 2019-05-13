Mahkeme başkanı ile Çiftlik Bank mağduru arasında ilginç diyalog: ‘Mağduriyetimiz giderilecek mi?'

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında kurucusu olan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması görüldü.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, mağdurlar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından mağdur beyanlarına geçildi.

Mağdurlardan avukat Büşra Coşkun, arkadaşının tavsiyesi üzerine sisteme para yatırdığını söyleyerek, “Stajyer avukatken para yatırmıştım. Bin lira gönderdim. 350 lirasını geri aldım” dedi.

“Bizim mağduriyetimiz giderilecek mi?”

Teknik serviste çalıştığını söyleyen mağdur Ahmet Sağlam, “Arkadaşlarımın konuşmaları ve sosyal medya ile televizyonda gördüğüm ilanlara inanarak kimseyle görüşmeden internette yer alan bilgilere göre sisteme 2017 yılı içerisinde toplam 5 bin civarında para yatırdım. 2 bin 700 lirasını geri aldım” dedi. Mağdur Sağlam'ın mahkeme başkanına, ‘Bizim mağduriyetimiz giderilecek mi?' diye sorması üzerine mahkeme başkanı, ‘O kısmı sanıklara soracaksınız, biz sadece ceza kısmıyla ilgileniyoruz” diye cevap verdi.

“Sisteme 97 bin lira para yatırdım”

Mağdur Adem Güler, sanıkları tanımadığını söyleyerek, “Teknik servis elemanı olarak çalışıyorum. Arkadaş çevresinde öğrendim ve açılışlarla reklamları gördüm. 2017 Eylül ayında yılında parça parça 97 bin lira yatırdım, 47 bin lirasını geri alabildim. Şikayetçiyim” dedi.

“Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim”

Mağdurlardan Ali Elibol, biyolog olduğunu söyleyerek, “2017 Kasım ayında televizyonlarda reklamlarını ve açılışlarını gördüm. Ben de 30 bin liraya yakın para yatırdım. 12 bin lira civarında paramı geri aldım. 18 bin lirasını alamadım. Bizim mağduriyetimiz karşılanacaksa buradaki arkadaşlardan şikayetçi değilim, Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Davaya katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir gün gelip ‘tavuk aldım', bir gün ‘inek aldım' diyordu”

Çiftlik Bank adlı sistemi oğlu aracılığıyla öğrendiğini söyleyen mağdur Ayhan Oduncu, bahçıvanlık yaptığını beyan etti. Oduncu, “Bizim oğlan geldi, ‘Baba Çiftlik Bank var televizyonda' dedi. Ben de ‘Arkadaşlarına sor, Türkiye bir Kastelli olayı yaşadı' dedim. Oğlum, bir gün geliyor ‘tavuk aldım' diyor, bir gün geliyor ‘inek aldım' diyordu. ‘Para kazanıyor musun?' dediğimde ‘Kazanıyoruz' diyordu. 21 bin lira yatırdım ben. Üniversite öğrencisi oğlumun ısrarları ve tavsiyeleri ile bu sisteme 21 bin lira yatırdım. Oğlum bilgisayar üzerinden bütün işlemleri yapıyordu. Geri alıp almadığını bilmiyorum. Kazandığını söylediği paralarla sistem üzerinden alışveriş yapmaya devam ediyordu” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Ben de Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim”

Otomotiv sanayiinde teknisyen olarak çalıştığını söyleyen mağdurlardan Ali Çalkıç, “Sisteme 39 bin lira yatırdım. 2017 yılı Eylül ayında sistemden 25 bin lirasını geri alabildim. Zararımın giderilmesini istiyorum. Buradaki sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Ben Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim” dedi.

“Ünlü oyuncuların reklamlarda oynadığını görünce güvendim”

Tiyatro oyuncusu mağdur Bayram Ünal, “Ünlü oyuncuların reklamlarda oynadığını, sunuculuk yaptığını gördüm. Belediye başkanlarının toplantılara katıldığını gördüm. Bu şekilde güvendim, para yatırdım. 2017 Aralık ayında 9 bin 700 lira para yatırdım. 800 lirasını geri aldım. Sanıkların hiçbirini tanımıyorum” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Kalan param haram olsun”

Özel güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen mağdur Bekir Sami Gök, “Basın medya üzerinden gördüm ve para yatırdım. 2017 Aralık 2018 şubat ayında 9 bin lira civarında para yatırdım. 4 bin lirasını geri alabildim. Gerisi haram olsun” dedi. 2017 yılı Kasım ayında 50 bin lira yatırdığını ve geri hiç para alamadığını söyleyen mağdur Davut Ataç, “Tekstil fabrikasında çalışıyorum. Ben arkadaşların önerisiyle girdim. Ben yatırdıktan 2 ay sonra kapandı zaten. Hiç para geri alamadım. Sanıklardan şikayetçiyim” diye konuştu.

Mağdur Derya köse ev hanımı olduğunu söyleyerek “Kardeşimin tavsiyesiyle sisteme girdim. Sosyal medyadan ve internetten bakarak Çiftlik Bank'a 2017 Kasım ayında 7 bin 600 lira para yatırdım. 2 bin 600 lirasını geri aldım. Şikayetçiyim” dedi.

Arkadaşından da şikayetçi oldu

Mağdur Barış Günay ise uçak teknisyenliği mezunu olduğunu söyleyerek, “İnternet üzerinden denk geldim. Aralık 2017 ve 2018 arasında 28 bin lira para yatırdım. 9 bin lira civarında geri aldım. Sanıklardan Ahmet Furkan Ferman ile okul arkadaşıydım. Reklamlardan etkilendim aynı zamanda Ahmet Furkan'ın da bir sıkıntı olmayacağına ilişkin beyanlarıyla para yatırdım. Sanıklardan şikayetçiyim. Ahmet Furkan dahil” diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Ahmet Furkan Ferman, “Barış Günay okuldan arkadaşımdır.2016 Aralık ayında Çiftlik Bank'a üye olduğumu görünce kendisi de üye oldu. Sadece benim beyanlarım üzerine üye olmuş değildir” dedi.Duruşma mağdur beyanlarıyla devam ediyor.

Gamze Erdemir - Halit Arslan