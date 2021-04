Mahkeme kararı ile 4 aylık bebeğini görmeye giden baba, bebeği camdan atlayarak kaçırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisine ait yemek şirketinde çalışan Levent Sözen (36), boşanma aşamasındaki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Nergiz Sözen (30), eşinin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı. Bunun üzerine 4 aylık bebekleri Asya Sözen'i görmek için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu Nergiz Sözen ile konuşan Levent Sözen, Nergiz Sözen'in annesinin Çankaya'da ki evinde buluşma kararı aldılar.

Kaçırma anı film sahnelerini aratmadı

Olanları an be an kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi. Levent Sözen, evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı.

Bebeği kaçıran adama annesi battaniye uzattı, ablası arkasından camı kapattı

Görüntülerin devamında, Levent Sözen, 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması pes dedirtti.

Anne Nergiz Sözen'in iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor.

“Bebeğimi hiç tanımadığımız birine verdi”

4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergiz Sözen “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi.

Yaşadığı korku dolu anlatan anne Sözen, “1 hafta önce alkol bağımlığından dolayı ve düzenli olarak uğradığım psikolojik ve fiziksel şiddetten dolayı evden ayrılma kararı aldım. Hemen avukat ile görüşüp boşanma davasını başlattık. Çok hızlı bir şekilde mahkemeye başvurduk. Hemen koruma ve tedbir kararı çıkarıldı. Boşanma davası aynen devam ediyordu. Bu süreçte bir kaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bugün ilk kez çocuğunu görme hakkı vardı. Biz mahkemenin kararını uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik. Burada çocuğu gördükleri esnada camdan çocuğu kaçırıyor ailesi de işbirliği içerisinde. Önce çocuğu gezdiriyor salonun ortasındaki bölgede daha sonra ailesiyle birlikte kontrol ediyorlar her yeri ve buradan camı açıp kendisi atlıyor dışarı ve tanımadığım kır saçlı bir adama komşularda gördü peşimden koşan dayımda gördü. Kır saçlı bir adama çocuğu verip çitlerden araç değiştirerek kaçıyorlar.

Çocuğuma bakabilecek durumda değil bir insan. Benim çocuğumun hızlı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesi gerekiyor. Çocuğumun hayati tehlikesi var. Yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede oldukları biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bebeği annesinden ayırdılar el birliğiyle. Bana kabusu yaşatıyorlar. Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımlarınızı bekliyorum. Bütün Bakanlarımızdan yardım bekliyorum. Onlar isterse bulunur. Lütfen el birliğiyle bebeği bulalım” dedi.

Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.

Muhammet Mücahit Dereli- Mehmet Kalay