Mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremiyor

2013 yılında eşi öğretmen eşi Ç.K. ile dünya evine giren 36 yaşındaki Abdullah Kanat, bu evlilikten dünyaya gelen biri 10 diğeri 3 yaşındaki iki çocuğunu görebilmenin mücadelesini veriyor. 2017 yılında boşandıktan sonra eşinin gizlilik kararı aldırdığını ifade eden Kanat, 1,5 yıldır çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesi verdiğini anlattı.

Eşinin "can güvenliğim yok" gerekçesiyle aldırdığı gizlilik kararına uyularak çocuklarını görmek için aldırdığı mahkeme kararına da uymadığı için 6 ay ceza aldığını anlatan Kanat, "Tek istediğim çocuklarımı görebilmek" dedi.

Onur Altındağ

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