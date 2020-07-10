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Mahkemede 'silahla şaka yaptım' dedi, tutuklandı

Mahkemede 'silahla şaka yaptım' dedi, tutuklandı
Mahkemede 'silahla şaka yaptım' dedi, tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışarak silah çeken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf ederek şaka yaptığını söyleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tosmur Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Koray A.'nın (31), yaşadığı evden aşırı gürültü gelmesi üzerine site güvenlikleri uyarıda bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileriyle tartışan Koray A. daha sonra tabanca çekti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Koray A.'yi gözaltına alınarak karakola götürdü.
“Şaka maksadıyla silahı çektim”
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray A. savunmasında, şaka maksadıyla silahı çektiğini söyledi. Şüpheli savcılık sorgusunun ardından, ‘Silahla tehdit' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erdal Anak
 

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