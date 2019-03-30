Mahmut Abbas: 'Başkenti Kudüs olan Filistin devleti mutlaka gerçekleşecek'

Abbas, "Halkımızın yüzyıldan çektiği acılar ve bu büyük milletin yaptığı olağanüstü fedakarlıklar boşa gitmeyecek. Toprak Günü'nün yıldönümünde halkımızın başarıya inanç ve bağlılığını güçlendirecek buna karşı yapılacak bütün planları hüsrana uğratmaya kadiriz" dedi.

Mahmud Abbas, Filistin için hayatını kaybeden, yaralanan ve esir düşen bütün Filistinlileri selamladığını, esaretten kurtularak hürriyete kavuşma isteğinden asla için vazgeçmeyeceklerini söyledi.

42 yıl önce bugün İsrail polisi, İsrail'in binlerce dönüm Filistin toprağını istimlak etmesini protesto eden 6 Filistinliyi öldürmesi üzerine 30 Mart, 43 yıldır Filistin Toprak Günü olarak kutlanıyor. Bu olay Filistin'in siyasi takviminde önemli nokta temsil ediyor. Toprak Günü'nde Filistin halkı İsrail işgaline karşı direnişlerini yeniden canlandırıyor.

Muhammed Rabah



