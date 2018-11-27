Mahmut Sami Şahin kimdir? Mahmur Sami Şahin ne iş yapıyor? İşte Mahmut Sami Şahin hakkında her şey...

Mahmut Sami Şahin kimdir? NE İŞ YAPIYOR?

Mahmut Sami Şahin, 1971 yılındaKaraman‘da doğdu.( Kılbasanlıdır) Karaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Şahin, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ve aynı yüksek lisansını tamamlayarak makine yüksek mühendisi oldu. Bir süre devlet memurluğu görevi yapan Şahin daha sonra özel sektöre geçerek yöneticilik yaptı.-1998 yılında kendi firması olan Simya Hidrolik Otomasyon Ltd. Şirketini kurdu. 2000 yılında Karaman ve Konya'da otogaz dönüşüm ve projelendirmeleri yaptı.

2004 yılında Bosch Rexroth firmasının Karaman'ın da içinde bulunduğu Konya Bölge Ana Bayisi Bölge Müdürü oldu. 2010 yılında AK Parti Meram İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.

-2014 yılında AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

-Mahmut Sami Şahin, 5 yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

-AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir

.-Mevlana Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinde koordinatör olarak görev yaptı. 2015 yılında kurulan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Yönetici A Ş kurucu şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyesi ve KOP bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyesidir.

-TÜBİTAK ve Konya İnnopark A Ş. de proje değerlendirme panelisti olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Ak Parti Meram İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu.