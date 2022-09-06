Mahmut Tekdemir son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de İl Hakemi olarak görev alan Mahmut Tekdemir, iş yerinde yaşadığı kaza sonucu beyin kanaması geçirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma kaldırılan Mahmut Tekdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden genç hakem bugün Sarıoğlan ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde toprağa verildi.

Sarıoğlan'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri ve Derneği Kayseri Şubesi Başkan Vekili Hacı Mehmet Ekmekyermez, Kayseri Bölgesi hakemleri ve vatandaşlar katıldı.

Yüksel Yıkılmaz