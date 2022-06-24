Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna binler uğurladı

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze için binlerce kişi Fatih Camii'ne akın etti.

Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

Zehra Baykal - Ahmet Faruk Sarıkoç

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