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Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna binler uğurladı

Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna binler uğurladı
Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna binler uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün kılınan cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna binler uğurlandı - Tıkla İzle

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze için binlerce kişi Fatih Camii'ne akın etti.

Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

Zehra Baykal - Ahmet Faruk Sarıkoç

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