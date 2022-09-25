Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddialara göre, 34 CER 516 plakalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri'nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerledi. Gişelere ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapattı. Motosikletin arkasında oturan yolcu, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) noktalarında da aynı şekilde ceza yememek için plakayı eliyle kapattı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Doğan Can Cesur

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