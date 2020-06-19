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Mahrem imamlara operasyon

Mahrem imamlara operasyon
Mahrem imamlara operasyon

Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ/PYD'nin Balıkesir polis okulundaki öğrencilere "mahrem imamlık" yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDY'nin "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün "polis okulu mahrem imam sorumlusu" 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Balıkesir merkezli, İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da düzenlenen operasyonda, polis okulunda okuyan öğrencilere mahrem imamlık yaptığı tespit edilen, öğretmen, polis, kamuda görevli uzman yardımcısı, özel sektör çalışanı ve işsiz olduğu öğrenilen toplam 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şahısların yakalama çalışmaları sürüyor.

Taşkın Sarıca

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