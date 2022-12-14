Mahsun Kırmızıgül 17 yıl sonra İzmir'de sahne aldı

Balçova'da bir eğlence mekanında sahne alan Mahsun Kırmızıgül için masalar günler öncesinden rezerve edildi. Alkışlarla karşılanan ünlü sanatçı, şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirdi. 3 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak ‘Prestij Meselesi' filminin fragmanından bir bölümünü izleten Kırmızıgül'e, İzmirliler beğenilerini dakikalarca alkışlayarak gösterdi. Sahnelere yıllar sonra geri dönen ünlü şarkıcı duygularını şöyle ifade etti: “Artık insanlar aileleri ve çocuklarıyla geliyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Benim bıraktığım dönemlerde gerçekten gece yaşantısı böyle değildi. Bodrum'da sahneyi bırakma kararı aldım. O dönem gerçekten çok kötüydü. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun birisiyim. Saat 02.00 sıralarında bir adam 'kardeş şu şarkıyı okusana' dedi. Mikrofonu bıraktım o gün ve dedim ki ben film yapacağım. Ama şimdi görüyorum ki çok güzel inanılmaz bir atmosfer var. İyi ki gelmişim iyi ki sizlerle karşılaşmışım” dedi.

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