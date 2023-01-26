Mahsun Kırmızıgül'ün film davasında kardeşler tartıştı

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan “Prestij Meselesi” filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ise ‘'Filmde sevgilileri olan sanatçılar ilan edilmektedir. Bu filmin Hilmi Topaloğlu'nun kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül tarafından yapılmasına müvekkilin izni yoktur. Babasının manevi hatırasının bir filme konu edilerek onun özel yaşamının ortaya dökülmesine müvekkilin asla muvafakatı yoktur. Bu nedenle filmin çekimlerinin durdurulmasını ve gösterime girmesinin engellenmesini talep ederiz'' denilmişti.

Konuya ilişkin yargılama İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada davacı Volkan Topal, davalı Mahsun Kırmızıgül ve taraf avukatları hazır bulundu. Ayrıca, Hilmi Topaloğlu'nun ikinci eşi Semiha Topaloğlu ile oğulları Okan ve Gürkan Topaloğlu da Mahsun Kırmızıgül'e destek için duruşmaya katıldı.

‘'Filmin çekildiğini söyledikleri zaman babam evliydi ve 3 çocuğu vardı bu gayrimeşruya girer''

Duruşmada beyanda bulunan davacı Volkan Topal, “Oyuncu Şebnem Bozoklu basına, ‘ben Hilmi Topaloğlu'nun sevgilisini oynuyorum' demişti. Onun dışında Mahsun Kırmızıgül, bunun gerçek hayat hikayesi ve otobiyografi filmi olduğunu söyledi. Filmin çekildiğini söyledikleri zaman babam evliydi ve 3 çocuğu vardı. Bu gayrimeşruya girer. Jale karakterini oynayan oyuncu babama silah çekiyor ve ‘ya beni ya da karını tercih edeceksin' diyor. Babam da korkudan masanın üzerine çıkıyor. Filmi seyretmenizi istiyorum” dedi.

Sema Demir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.