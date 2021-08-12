Mahsur kalan 1 kadın 2 çocuk 17 saat sonra kurtarıldılar

Dün öğlen saatlerinde şiddet yağışın ardından Kastamonun Bozkurt ilçesi sel sularına teslim olmuştu. Arama kurtarma ve yardım ekipleri hızlı bir şekilde yardıma gelmiş arama kurtarma çalışmaları ilk dakikalarında devam etmişti. Ekipler, sabahın ilk ışıklarında ilçenin Merkez Mahallesi Çarşı bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Geceyi soğuk havada kurtarılmayı beklemekle geçiren 70 yaşındaki bir teyze ekipler tarafından kurtarılarak sedye ile ambulansa taşındı. Öte yandan 2 çocuk bir kadında kepçe ile sel sularından alınarak ailesine kavuşturuldu. Suların şiddetiyle ters dönen araçlar ve binadaki yıkımlarda selin boyutunu gözler önüne serdi.

Murat Delice - Emre Baba



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