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Mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çatıda mahsur kalan 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, anne kedi yavruları kurtarılana kadar bekledi.

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Yazlık Vatan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Mahalle üzerinde bulunan bir evin çatı katından uzun süre yavru kedi sesi duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yavru kedilerin kurtarılma çalışmaları yapılırken, anne kedi ise yavruları kurtarılana kadar bölgeden ayrılmadı. Kurtarılan 4 yavru, bir sepet içerisinde anne kedinin önüne konuldu. Öte yandan, anne kedi yavrularına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan kedileri kurtarması çevrede bulunan çocukları da sevindirdi.

Burak Can Tokyürek
 

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