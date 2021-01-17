Mahsur kalan aile için seferber oldular

Bükdere ile Kayacıklar kırsal mahalleleri arasında mangal kömürü ürettikleri bölgede çadırda yaşayan Yaşar ailesini temsilen konuşan Veysi Yaşar, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Kepsut Belediyesi ve çevre köylerdeki vatandaşların kendilerine yardımda bulunduklarını belirten Veysi Yaşar, hem belediyeye hem de vatandaşlara teşekkür etti.

Mardin'den mangal kömürü yapmak için Kepsut'a geldiklerini söyleyen Veysi Yaşar, “Biz Yaşar ailesi olarak Mardin Derik'ten buraya Balıkesir'e mangal kömürü yapmaya geldik. Yağan kar nedeniyle burada mahsur kaldık. Bizim buradaki yan komşu köyler olan Kayacık ve Bükdere'deki komşularımız bizim yardımımıza geldi. Çok memnun olduk, onlara teşekkür ediyoruz. Bir de belediyemizi aradık, onlar da şu an yardıma geliyorlar. Belediye ekipleri buraya ulaşabilmek için yolumuzu açıyorlar. Bize gösterilen ilgi ve yardımdan dolayı çok memnun olduk. Hem belediyemize hem yan köylerdeki komşularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca belediye başkanımız İsmail Cankul'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Erdal Küçük - Ömer Kantarlıoğlu

