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Mahsur kaldığı alandan kepçe ile kurtarılan kadın, gözyaşlarını tutamadı

Mahsur kaldığı alandan kepçe ile kurtarılan kadın, gözyaşlarını tutamadı
Mahsur kaldığı alandan kepçe ile kurtarılan kadın, gözyaşlarını tutamadı

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel felaketi sebebiyle kepçe yardımı ile kurtarılan 56 vatandaşın içinde bulunan kadın, kurtarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşına sarılarak ağlayan vatandaş, duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatıldı. Ekipler bölgede hummalı bir şekilde çalışma yürütürken, kendi traktörleri ile karşıya geçmek isteyen köylüler ise sadece yolun açılması talebinde bulundu.

Traktörle karşıya geçmek isteyen köylüler için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı. Yine de traktörle karşıya geçemeyen köylüler için bu kez kepçeler devreye girdi.

Kepçenin kovasına 3'er 3'er alınan köylüler, güvenli bölgeye taşındı.

Kurtarılan vatandaşların içinde bulunan kadın, güvenli bölgeye taşındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Yanına gelen arkadaşına sarılan kadın, duygu dolu anlar yaşadı.

Ali Yıldız - Enes Bektaş
 

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