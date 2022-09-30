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Mailini hackledikleri şirketi 350 bin lira dolandıran şebeke çökertildi

Mailini hackledikleri şirketi 350 bin lira dolandıran şebeke çökertildi
Mailini hackledikleri şirketi 350 bin lira dolandıran şebeke çökertildi

Sadık Kahraman İSTANBUL (İHA) - Denizcilik alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin mail trafiğini takip edip dolandıran şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şebekenin, ele geçirdikleri kurumsal maille aynı firma adına benzer hesaplar açıp, bu yöntemle yurt dışındaki bir firmadan kendi banka hesaplarına 350 bin lira para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin kurumsal mail hesaplarını hackleyerek şirket hesabına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren şebekeyi tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Eylül'de İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda şebeke üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şebekenin bir kadın üyesi sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 8 şüpheli, 23 Eylül'de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 2'si hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, 6 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman
 

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