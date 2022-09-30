Mailini hackledikleri şirketi 350 bin lira dolandıran şebeke çökertildi

Alınan bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin kurumsal mail hesaplarını hackleyerek şirket hesabına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren şebekeyi tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Eylül'de İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda şebeke üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şebekenin bir kadın üyesi sağlık sorunları nedeniyle savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan 8 şüpheli, 23 Eylül'de “nitelikli dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 2'si hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, 6 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.