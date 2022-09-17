Makam aracı gelin arabası oldu, Hülya muradına erdi

En büyük isteği gelinlik giymek olan Ortaca Terzialiler Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu 22 yaşındaki Hülya Er'in isteği, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e iletildi. Başkan Uzundemir'in talimatı ile hazırlıklar başlarken, temsili düğün için tüm detaylar düşünüldü. Başkanın makam aracı süslenerek düğün arabası yapıldı. Kuaförde saçları ve makyajı yapılan, gelinlik giyen Hülya, düğün arabasına bindirilerek evine götürüldü, kuşak bağlama töreni yapıldı. Gelin alma töreninde evin önünde davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı.

“Düğün salonuna makam aracı ile geldi”

Bahçelievler Düğün Salonu'na makam aracı ile gelen Hülya Er, salona başkan Alim Uzundemir ile girdi. Başkanla dans eden Hülya'ya kına da yakıldı. Pasta merasiminin ardından takı töreni yapılırken, beyaz gelinliği giyerek hayalini gerçekleştiren Hülya, mutluluğu doyasıya yaşadı. Gece sonunda düğün hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla bir etkinlik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hülya kardeşimizin ailesi biz gelerek, kızının gelin olma isteğini söylediler. Biz de buna duyarsız kalmadık tüm ekibimle beraber, ona bir düğün merasimi hazırladık. Bütün belediye çalışanlarım, arkadaşlarımla beraber, düğün yerindeydik. Güzel bir gece geçirdik. Bu düğünde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara kişilere saygılarımı sunuyorum. Hülya kardeşimizin mutluluğuna şahit olmak bizi de mutlu etti" dedi.

Hülya'nın bu özel gününe, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Keskin, Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, AK Parti Ortaca Kadın Kolları Başkanı Emel Atabey, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Belediye Personeli ve gelinin yakınları katıldı.

Bekir Tosun - Mete Sönmez