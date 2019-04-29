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Makarna yüklü tır devrildi

Makarna yüklü tır devrildi
Makarna yüklü tır devrildi

Çankırı-Kastamonu yolunda seyir halindeki bir tır devrildi, yol geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Çankırı - Kastamonu yolunda İsrafil Koç idaresindeki 41 B 5797 plakalı tır, Akçavakıf köyü civarında yoldan geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Makarna yüklü olan tır devrildikten sonra Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, trafik akışı bir süreliğine tek şeritten yapıldı. Olay yerine gelen jandarma ve trafik polisi ekipler yol güvenliğini aldı.
Daha sonrasında tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açılırken, kaza maddi hasarla atlatıldı.  

Hilmi Çelikel
 

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