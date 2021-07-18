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Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı
Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Başkent'te Samsun yolu Lalahan mevkiinde makas atarak seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.

Makas atan otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan ve iddiaya göre diğer araçlara makas atarak ilerleyen otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada seyir halinde olan önündeki araca vurduktan sonra karşı şeride geçen araç, ters istikametten gelen araçlara da vurduktan sonra ortadan ikiye bölündü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt İşli – Yunus Özkan
 

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