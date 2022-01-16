Makas atan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, makas atan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Seyir halinde gerçekleştirilen denetimler sırasında ekipler, 3 araç sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Takibe başlayan ekipler, D-100 Bahçelievler mevkiinde makas attığı tespit edilen Mertcan B.'ye toplam 2 bin 019 TL, D-100 Edirnekapı mevkiinde makas atan Şafak K.'ye de toplam 2 bin 019 TL ve D-100 Bakırköy mevkiinde makas atan Ozan İ.'ye ise toplam 3 bin 842 TL olmak üzere, toplam 7 bin 780 TL idari para cezası uygulandı.
Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç ve sürücülerine yönelik seyir halinde denetimler devam ediyor.
Sadık Kahraman