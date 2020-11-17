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Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı

Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı
Makas atarak ilerleyen otomobil ağaca çarptı

Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü. Aracın ikiye bölünmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sürücü ağır yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Kartal Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal Sahil yolu Maltepe istikametine doğru Özgür Karataş idaresindeki 35 HER 13 plakalı Doğan Slx otomobili ile makas atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karataş refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü. Sürücü ise ikiye bölünen araçtan fırlayarak yola savruldu. Oluşan kazayla birlikte motorun ön kısmı ile aracın bagaj kısmı ayrılarak kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrularak ağır yaralanan Karataş'ı çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle paramparça olan aracın parçalarını yarım saatlik çalışma sonucu toplanabildi.

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