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Makas atarken kaldırıma çarpıp takla attı: O anlar kameraya yansıdı

Makas atarken kaldırıma çarpıp takla attı: O anlar kameraya yansıdı
Makas atarken kaldırıma çarpıp takla attı: O anlar kameraya yansıdı

Esenyurt’ta trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak karşı şeride uçtu. O anlar kameraya yansıdı.

Makas atarken kaldırıma çarpıp takla attı: O anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, bulvar üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında kaldırımda bulunan ağaçları biçen araç, yolun karşı şeridine geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan kaza anları saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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