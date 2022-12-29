İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Makas atarken kaza yaptı, faciadan dönüldü

Makas atarken kaza yaptı, faciadan dönüldü
Makas atarken kaza yaptı, faciadan dönüldü

Bahçelievler, Basın Ekspres yolunda iddiaya göre makas atan sürücü kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, olay yeri, havadan görüntülendi.

Makas atarken kaza yaptı, faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Çobançeşme Kavşağı Bakırköy istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, sürücü kimliği alınamayan ve makas atarak ilerleyen 34 NF 171 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 34 TL 5487 plakalı araca çarptı. Ardından makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak 34 BI 2978 plakalı araca çarpıp savruldu. Daha sonra aracın üstüne çıktı.

Medeni Topaloğlu - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

İLGİLİ HABER
İstanbulda trafikte makas atan sürücü polisten kaçamadı İstanbul’da trafikte makas atan sürücü polisten kaçamadı
İLGİLİ HABER
Makas atan sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı Makas atan sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Makas atan araç faciaya neden oldu, önce çaptı, sonra otomobilin üzerine uçtu Makas atan araç faciaya neden oldu, önce çaptı, sonra otomobilin üzerine uçtu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.