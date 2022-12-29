Makas atarken kaza yaptı, faciadan dönüldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Çobançeşme Kavşağı Bakırköy istikametinde yaşandı.

İddiaya göre, sürücü kimliği alınamayan ve makas atarak ilerleyen 34 NF 171 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 34 TL 5487 plakalı araca çarptı. Ardından makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak 34 BI 2978 plakalı araca çarpıp savruldu. Daha sonra aracın üstüne çıktı.

Medeni Topaloğlu - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

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