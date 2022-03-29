İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi
Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makas atmak isteyen otomobilin sürücüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Makas atarken, park halindeki tıra böyle girdi - Tıkla İzle

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi. Sol şeritteki otomobili son anda fark eden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza anı ve makas atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin, yolda seyreden iki otomobilin arasından geçerek sol şeride girmeye çalıştığı yer alıyor. Ancak sol şeritteki otomobili son anda fark ettiği görülen sürücünün, önce orta şeritteki otomobile çarptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek, tıra arkadan çarptığı görülüyor.

Mustafa Taşören
 

İLGİLİ HABER
Makine ayarı yapan işçi, kaza sonucu hayatını kaybetti Makine ayarı yapan işçi, kaza sonucu hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Şanlıurfada sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı
İLGİLİ HABER
11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon 11 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tefecilere operasyon
İLGİLİ HABER
ABDde 40a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı ABD’de 40’a yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.