'Makine verisini doğru okuyan şirketler kazanacak'

Günümüzde dijital dönüşüm kavramının bu denli yaygın olmasında verilerin daha fazla değerlendirilebilmesinin payı büyük. Bu verilerin gerçek zamanlı olarak işlenebilmesi, yalnızca teknolojik cihazlardan değil, makinelerden de verilerin toplanıp kullanılabilmesi kritik bir önem taşıyor. Makine verisini doğru okuyan şirketlerin kazanacağını söyleyen Splunk'ın Türkiye ortağı Comparex Türkiye CEO'su Irmak Pakdemir, şirketlerinin veri yönetimi uzmanlığını bu çözümlerle daha da genişlediğini söyledi.

Gerçek zamanlı veri toplama

Splunk'un veri toplama ve log yönetimi üzerine olan yeteneği kurumların hedeflerine daha kolay ulaşabilmesine yardımcı olduğunu kaydeden Pakdemir, "Makinelerden toplanan verileri kullanışlı yanıtlara dönüştüren Splunk, yapay zeka destekli uygulamalarıyla sistemlerde yaşanabilecek, kullanıcıların doğrudan tespit etmekte zorlanabileceği anomalileri kolaylıkla tespit edebiliyor. Farklı ölçekteki kurumlar için özelleştirilebilen bir mimariyle gelen Splunk ürünleri, işletmelere, cihaz ve ekipmanlarıyla ilgili istedikleri yanıtları istedikleri anda alabilme yetkinliği kazandırıyor. IT Operasyonları tarafında DevOps'tan etkinlik yönetimi, tahmini analiz, altyapı ve uygulama izlemeye; güvenlik tarafında güvenlik analizinden risk azaltma ve uyumluluğa kadar tüm kritik alanlara dokunan Splunk, aynı zamanda IOT, Uygulama Analitiği, İş Analitiğinde de yüksek performansla kullanabileceğiniz çözümlerin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Çoğunlukla önemsiz olarak değerlendirilen cihaz ve ekipman verilerini iş geliştirme odaklı bir yardımcıya dönüştüren Splunk çözümleri sayesinde iş süreçleri iyileştirilebildiği bilgisini veren Irmak Pakdemir, "Müşteri deneyimi zenginleştirilebiliyor. Süreçlerde yaşanabilecek aksaklıklar, dolandırıcılık girişimleri, müşteri deneyimi optimizasyonu makinelerden toplanan verilerle rahatlıkla tespit edilebiliyor. Bu makineler ister bir veri merkezindeki sunucu ister bir fabrikadaki üretim makineleri olsun Splunk, tüm aktivite ve davranışları kaydederek standart veri toplama ve sensör bazlı sistemlerden fazlasını sunuyor. Böylece işletmeler, operasyonel istihbarat ihtiyaçlarını kapsamlı bir çözümle karşılayabiliyor" dedi.